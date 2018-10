Wall Street : rebond attendu avec les premiers trimestriels

12/10/2018 | 14:48

Après une nouvelle séance difficile jeudi, les futures sur les indices américains augurent d'un rebond sensible (+1% sur le Dow Jones, +1,6% sur le Nasdaq) sur fond de démarrage de la saison des résultats trimestriels.



'Des fondamentaux économiques américains solides, une probabilité de récession très basse dans les 12 prochains mois et des valorisations d'actions loin d'être tendues soutiennent notre vision que le marché haussier reste intact', juge Mark Haefele.



'Nous recommandons aux investisseurs de demeurer engagés avec une surpondération modeste sur les marchés actions mondiaux', poursuit donc le directeur des investissements (CIO) chez UBS Global Wealth Management.



JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 24% à près de 8,4 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2018, soit 2,34 dollars par action, un BPA dépassant de sept cents le consensus de marché.



'L'économie américaine et mondiale fait toujours preuve de vigueur, en dépit d'incertitudes économiques et géopolitiques grandissantes qui pourraient, dans une certaine mesure, avoir à l'avenir des effets négatifs sur l'économie', tempère son PDG Jamie Dimon.



Les résultats du troisième trimestre de Citigroup ont aussi été marqués par un BPA supérieur à l'estimation moyenne des analystes, mais celui de Wells Fargo s'est révélé légèrement en dessous du consensus.



Après la publication de prix à l'importation aux Etats-Unis en hausse annualisée de 3,5% pour le mois de septembre, les investisseurs prendront connaissance, une demi-heure après la cloche, de l'indice de confiance de l'Université du Michigan.



