Wall Street : rebond avec Home Depot et l'Europe

13/11/2018 | 15:14

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, à la faveur du bon accueil réservé à quelques résultats d'entreprises, dont ceux de Home Depot.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains avancent entre 0,3% et 0,4%, annonçant un début de séance en territoire positif.



La Bourse de New York devrait notamment se reprendre dans le sillage des places européennes, qui affichent toutes des progressions, même symboliques, en début d'après-midi.



L'indice Euro STOXX 50 se redresse ainsi de 0,4%. A Paris, le CAC 40 avance de 0,2%, tandis qu'à Francfort le DAX reprend 0,5% et qu'à Londres le FTSE grignote 0,1%.



Les marchés d'actions américains avaient dévissé entre 2% et 3% hier, victimes à la fois de la vive remontée du dollar et du décrochage de la sphère technologique.



Apple avait notamment décroché de 5% suite à un avertissement sur résultats de l'un de ses fournisseurs-clé qui a poussé les investisseurs à s'interroger sur les volumes de production d'iPhones en cette fin d'année.



Mais la cause la plus souvent invoquée a été la remontée du dollar, qui s'est envolé vers 1,1240 face à l'euro pour atteindre de nouveaux records annuels.



Heureusement, la monnaie unique se reprenait quelque peu ce matin, aux abords de 1,1265 (+0,4%).



Les investisseurs semblent également apprécier les résultats de la chaîne de magasins de bricolage Home Depot, qui a rehaussé ses objectifs annuels ce matin pour désormais viser un BPA en croissance de 33,8% à 9,75 dollars et un chiffre d'affaires en progression 5,5% à magasins comparables.



Comme hier, aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.