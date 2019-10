Wall Street : rebond avorté, le secteur pétrolier se dégrade

08/10/2019 | 01:25

Wall Street n'a pas confirmé son rebond de vendredi, malgré une tentative en milieu de matinée.



Le Dow Jones a ricoché sous les 25.600Pts pour finir en repli de -0,36% (à 26.478), le S&P500 a perdu -0,45% et le Nasdaq -0,33% à 7.956 (contre 8.013 au plus haut du jour).



Les investisseurs ne nourrissent pas d'espoirs démesurés à la veille d'une nouvelle session de négociations commerciales entre Washington et Pékin: les chinois ont fait savoir qu'aucun accord global n'était envisagé, et ils semblent même faire machine arrière sur la question cruciale de la propriété intellectuelle alors qu'ils s'étaient engagés à négocier une meilleure protection des intérêts des firmes américaines.



Pékin choisirait de se contenter de légiférer en interne -à sa convenance- et non plus en fonction des exigences US.



Après une chute de -6% la semaine dernière, le baril de WTI se reprend de +0,7% à 52,9$ sur le NYMEX... mais paradoxalement, la pire performance sectorielle du jour revient au secteur pétrolier: avec Noble -4,2%, Apache et Devon -3,5% et -3,2%, Cimarex -2,8%, Occidental -2,1%... avec une exception : Conoco Philips prend +2,1%.



