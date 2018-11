Wall Street : rebond confirmé grâce aux techs et au pétrole

21/11/2018 | 16:49

La Bourse de New York rebondit mercredi à l'ouverture après deux séances de lourde correction, aidée par le redressement des cours du pétrole et le regain de forme des valeurs technologiques.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones gagne 0,6% à 24.602,7 points et le Nasdaq s'adjuge 1,4% à 7007,3 points.



'On tente de repartir de l'avant après la séance difficile de la veille, qui avait vu l'indice S&P 500 effacer ses gains de l'année 2018 et repasser en territoire négatif en termes annuels', note un trader.



Les valeurs liées à la haute technologie font en particulier l'objet d'une véritable chasse aux bonnes affaires, alors que le Nasdaq Composite a inscrit hier un plus bas de sept mois.



Amazon gagne ainsi 2,1% en attendant le coup d'envoi du 'Black Friday' demain soir.



Avec un cours du brut léger américain qui reprend près de 2% après un spectaculaire plongeon au cours des dernières semaines, les compagnies pétrolières comme Chevron (+1,5%) figurent également parmi les plus fortes hausses du jour.



Malheureusement, les premiers chiffres du jour n'ont pas été brillants, avec notamment avec une lourde rechute de 4,4% des commandes de biens durables en octobre alors que les économistes tablaient en moyenne sur une baisse plus bénigne de 2,2%.



Les demandes hebdomadaires d'indemnité chômage ressortent, elles, en hausse de 3000 à 224.000, ce qui tend à confirmer la tendance dégradée des dernières semaines.



Les marchés digèrent cependant la nouvelle sans trop d'aigreur, d'autant plus que l'indicateur avancé du Conference Board s'est une nouvelle fois inscrit en hausse en octobre (+0,1%).



Côté valeurs, le fabricant de tracteurs et d'engins de chantier Deere cède 3% après avoir fait un peu moins bien que prévu sur le trimestre écoulé.



Gap progresse en revanche de 4%, la chaîne d'habillement ayant dépassé les attentes au 3ème trimestre, notamment à la faveur de la vigueur de l'activité de ses marques Banana Republic et Old Navy.



