Wall Street : rebond des indices après l'inflation

11/09/2020 | 17:03

Alors que l'inflation américaine a été annoncé un peu plus forte que prévu, le S&P500 et le Nasdaq (+0,7% et +0,8%) affichent un rebond au lendemain d'une séance difficile (-1,4% pour le Dow Jones et -2% pour le Nasdaq). Le Dow Jones gagne pour sa part 0,8%.



Les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en août par rapport au mois précédent, en données brutes comme hors alimentation et énergie, dépassant ce que les économistes prévoyaient en moyenne, à savoir +0,3% (+0,2% hors éléments volatils).



'Une inflation un peu plus forte est probable dans les prochains mois, grâce au redressement progressif de la demande, mais surtout une forte hausse des coûts de production des entreprises. Mais, elle restera modérée', estimait ce matin Aurel BGC.



Sur le front des valeurs, Oracle a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 4% à 2,9 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2020-21, soit un BPA en progression de 15% à 93 cents, battant de sept cents l'estimation moyenne des analystes.



Volkswagen annonce que Traton, sa branche camions, a relevé de 23% (par rapport à janvier dernier) son offre sur les actions Navistar qui ne sont pas déjà détenues par Traton, au prix de 43 dollars par action en espèces.



L'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur le titre Aaron's, accompagnée d'un objectif de cours revu à la hausse. La cible du broker passe ainsi de 75 à 79 dollars.



'Nous sommes encouragés par les tendances positives constatées, tout en notant que nous ne prévoyons pas que les niveaux de perte restent à ces niveaux', indique le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.