Wall Street : rebond en vue après Thanksgiving

26/11/2018 | 15:26

Les marchés américains devraient ouvrir en hausse lundi matin après le long week-end de Thanksgiving, le redressement des prix du pétrole reprenant provisoirement le dessus sur les inquiétudes d'ordre politique et économique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent entre 1% et 1,5%, annonçant un vigoureux rebond en début de séance.



Sur la semaine écoulée, le Dow Jones avait perdu 4% et le Nasdaq avait décroché de 4,4%, soit sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois de mars.



En baisse de plus de 10% depuis ses plus hauts du mois de septembre, le S&P 500 évolue désormais en 'territoire de correction', un repli dû pour le quart à la dégringolade des fameux 'FAANG' (Facebook, Alphabet, Amazon, Apple et Netflix).



L'incapacité des indices à rebondir au-delà des quelques rachats techniques - souvent effectués en début de séance - commence à poser question.



'Pour qu'on assiste à un véritable redressement des marchés, il faudrait que la prochaine réunion G20 soit positive, et que la Fed continue à temporiser ses relèvements de taux, avec en parallèle un vrai rebond de l'or noir et des FAANG', juge un trader.



Sur le compartiment énergétique, le baril de brut léger américain WTI bondit actuellement de 1,8% à 51,3 dollars, ce qui devrait soutenir les poids-lourds pétroliers.



Autre facteur de soutien, il semble que les dépenses des ménages américains au cours de 'Black Friday' - journée stratégique qui lance les fêtes de fin d'année - aient été 'solides'.



'Les chiffres du week-end de Thanksgiving s'avèrent être en ligne avec les attentes, voire légèrement supérieures aux estimations', se réjouit un spécialiste.



'Il est difficile de penser que les ventes n'ont pas été satisfaisantes compte tenu du niveau de l'emploi, des moindres retenues fiscales par rapport à l'an dernier et de la bonne dynamique évoquée par les distributeurs au moment de la publication de leurs résultats de troisième trimestre,' renchérit John Zolidis, fin connaisseur du secteur.



Gap est notamment attendu en hausse de 2%, sa chaîne de vêtements Old Navy semblant avoir été la grande gagnante du week-end écoulé.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.