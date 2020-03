Wall Street : rebond en vue après la claque de la veille

10/03/2020 | 14:26

Après avoir connu un véritable 'lundi noir' hier, la Bourse de New York semble disposée à repartir à la hausse mardi matin dans le sillage des cours du pétrole, sans pour autant effacer ses pertes de la veille en raison de la persistance des inquiétudes ayant trait au coronavirus.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains s'adjugent entre 2,8% et 3%, annonçant une ouverture dans le vert.



Les cours du pétrole rebondissent de 8% pour ce qui concerne le brut léger américain (West Texas Intermediate - WTI), qui se négocie désormais autour de 33,6 dollars le baril.



'Compte tenu de sa chute spectaculaire ces derniers jours, les investisseurs surveillent maintenant avec attention le marché du pétrole et la guerre des prix engagée par l'Arabie Saoudite et la Russie', explique un trader.



'Au vu des craintes qui entourant à la fois l'offre et la demande, les prix pourraient rester sous pression dans les mois à venir, voire au-delà si aucun accord ne devait être trouvé', prévient le professionnel.



Les intervenants de marché semblent surtout miser sur les mesures de relance qui devraient être dévoilées au cours des prochains jours par les autorités politiques et monétaires.



Le président américain Donald Trump a déclaré hier qu'il présenterait aujourd'hui toute une série de mesures 'majeures' visant à soutenir l'économie face à la propagation de l'épidémie de coronavirus.



De même, les investisseurs s'attendent à ce que la BCE dévoile jeudi des mesures de refinancement à long terme encourageant les banques à prêter aux entreprises et à éviter une crise de liquidités.



Pour les analystes d'Unigestion, toutefois, il n'est pas sûr que les banques centrales parviennent à sauver la mise des marchés cette fois.



'La nature du choc peut rendre la réaction monétaire moins efficace, voire inefficace', prévient le spécialiste des investissements alternatifs.



'Si la baisse des coûts d'emprunt peut contribuer à donner aux ménages un plus grand pouvoir d'achat, cette aide est limitée si des millions de personnes sont enfermées chez elles en raison de mesures anti-virus - ou simplement par crainte d'attraper la maladie', explique le gérant parisien.



Pas sûr, non plus, que les investisseurs se précipitent sur les actions afin de profiter de cours décotés suite à la correction des dernières semaines.



'Malgré l'ampleur des récents mouvements boursiers, les actions américaines sont loin d'afficher des niveaux de valorisation 'bon marché' en comparaison des bons du Trésor', estime Capital Economics.



'Si les valorisations ne sont pas à même de constituer un filet de sécurité, alors nous n'excluons pas de nouvelles sous-performances des marchés boursiers dans les semaines qui viennent', avertit le bureau d'études.



Capital Economics dit néanmoins envisager un redressement des marchés plus tard cette année, une fois l'épidémie de coronavirus retombée et les prix pétroliers stabilisés.



