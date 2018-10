Wall Street : rebond en vue grâce aux stats et aux résultats

25/10/2018 | 15:08

Après sa dégringolade de la veille, la Bourse de New York devrait reprendre quelques couleurs jeudi à l'ouverture à la faveur d'une hausse surprise des commandes de biens durables et de quelques résultats d'entreprises jugés encourageants.



Une demi-heure avant le début des échanges, le contrat futur sur l'indice S&P 500 progresse ainsi de 0,5%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 gagne 1%, annonçant une ouverture largement favorable.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une hausse de 0,8% des commandes de biens durables en septembre, alors même que les économistes tablaient en moyenne sur une baisse de 1%.



Ce chiffre meilleur que prévu témoigne d'une croissance économique toujours solide Outre-Atlantique.



Autre chiffre, mais celui-là moins apprécié par le marché, les inscriptions au chômage ont augmenté la semaine dernière, à 215.000 contre 210.000 la semaine précédente.



Les résultats trimestriels bien accueillis de deux poids lourds de la haute technologie, Microsoft et Tesla, soutiennent également la tendance.



Le géant des logiciels est attendu en hausse de 3% après des trimestriels meilleurs que prévu, soutenus notamment par le dynamisme de son pôle 'cloud'.



Le constructeur de voitures électriques haut de gamme prend de son côté plus de 9% en pré-ouverture après avoir largement dépassé les attentes au 3ème trimestre grâce au succès commercial de sa Model 3.



Pour mémoire, Wall Street avait littéralement dévissé mercredi soir, enfonçant tous ses supports sous le coup d'une accélération des ventes panique en fin de séance.



La clôture s'était transformée en véritable Bérézina boursière, avec un Dow Jones qui plongeait de 2,4% et un Nasdaq en chute libre de 4,4%, sa pire séance depuis 2011.



Ces scores avaient fait basculer le Dow Jones ainsi que le S&P 500 en territoire négatif depuis le 1er janvier: les compteurs annuels devraient logiquement repasser positifs à l'issue de la séance d'aujourd'hui.



