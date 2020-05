Wall Street : rebond en vue, mais la prudence demeure

07/05/2020 | 15:27

Après sa séance mitigée de la veille, Wall Street devrait retrouver le chemin de la hausse jeudi matin avec l'annonce de chiffres du chômage plus mauvais que prévu laissant espérer de nouvelles mesures de soutien à l'activité.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais avancent de 1,2% à 1,5%, semblant annoncer un début de séance favorable.



Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 3,2 millions de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 3,8 millions la semaine précédente.



S'il marque un ralentissement notable d'une semaine sur l'autre, ce chiffe s'avère néanmoins un peu plus élevé que prévu, puisque le consensus visait autour de trois millions de nouvelles inscriptions.



Au total, ce sont donc près de 34 millions de personnes qui se sont inscrites au chômage ces dernières semaines aux Etats-Unis, soit près d'un quart de la population active.



Face à ces chiffres désastreux, les investisseurs attendent, à la fois de la part de la Fed et de l'administration Trump, des mesures supplémentaires visant à soutenir l'économie et à stimuler le marché de l'emploi.



Certains investisseurs invitent néanmoins à la prudence après la récente phase de rebond, qui a permis aux marchés américains de reprendre près de 20% depuis leurs planchers du mois de mars.



'Il est actuellement difficile d'interpréter les marchés d'actions', avertissent les experts de Swiss Life Asset Managers.



'La dernière hausse doit selon nous être considérée avec prudence compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution future de la pandémie et de l'économie mondiale', prévient le gestionnaire d'actifs.



