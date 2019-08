Wall Street : rebond inespéré, lueur d'espoir sur le commerce

13/08/2019 | 16:56

Attendue en baisse, Wall Street a rapidement pris le chemin de la hausse mardi matin, portée comme le reste des places boursières mondiales par les dernières déclarations du représentant des Etats-Unis pour le commerce, qui cherche visiblement à calmer le jeu dans le bras de fer qui l'oppose à la Chine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 1,6% à 26.325,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 2,3% à 8045,7 points.



Dans un communiqué publié sur son site Internet, le représentant des Etats-Unis pour les négociations commerciales indique que certaines majorations de droits de douane annoncées le 1er août dernier par Donald Trump seront finalement repoussées au mois de décembre.



Sont notamment concernés les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les consoles de jeux vidéo.



Ces propos confortent le sentiment selon lequel la signature d'un accord commercial reste possible en dépit de la récente escalade verbale entre Washington et Pékin.



'La période électorale aux Etats-Unis approche et un accord commercial serait clairement dans l'intérêt du président américain', rappellent aujourd'hui les équipes de Meeschaert AM.



'Tout semblant d'accord entre les Etats-Unis et la Chine serait bienvenu', ajoute le gestionnaire d'actifs, pour lequel la récente baisse pourrait représenter une 'opportunité'.



Les investisseurs se ruent en particulier sur le titre Apple (+4,5%), qui avait largement pâti du regain de tensions commerciales ces dernières semaines.



D'après les analystes de Credit Suisse, les livraisons d'iPhones vers la Chine ont ainsi bondi de 42% au mois de juillet, dans un marché chinois du smartphone pourtant en baisse de 3,5%.



