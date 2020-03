Wall Street : rebond record, à l'image du plan 'Covid Bill'

24/03/2020 | 23:59

Cela fait naturellement les gros titres: avec une envolée de +11,4%, le Dow Jones a enregistré mardi sa plus forte progression intraday depuis 1933.

Le gain de +2.112Pts est forcément le plus grand en nombre de points de l'histoire: c'est l'équivalent d'un gros trimestre très haussier comme le 1er ou le 4ème de l'année 2019 mardi.

Le S&P500 engrange +9,4% (à 2.448) pour la 1ère fois depuis octobre 2008, le Nasdaq +8,1% à 7.417

Wall Street tablait pour l'adoption dans la soirée du 'package' de 2.000Mds$ qui avait achoppé la veille au Congrès sur la répartition des sommes. Nancy Pelosi affirmait sur CNBC en début de matinée que le plan avait de bonnes chances d'être conclu dans les prochaines heures.



Elle souligne que la priorité est de créditer les comptes des américains au plus vite.

La FED de son côté, assouplit encore les exigences de fonds propres pour les petites banques qui ne seront pas testées avant la fin de l'année, voir 2021.

Les grandes banques respirent également : Morgan Stanley +19,5%, Citigroup +15%, Wells Fargo +14,6%, +14,1%, JP Morgan +11,7%...



Des banques plus en capacité de soutenir les emprunteurs fragiles, cela a fait bondir Noble +30,4%, Apache +29,7%, Conoco +25,3%, Chevron +23,2%, Devon +20%...



Le secteur du loisir se redresse également avec Norwergian Cruise +42,2%, l'exploitant de casino MGM +33,1%... mais l'avenir de ces 2 firmes restent très incertain, idem pour les autre croisiéristes comme Carnival (+15,5%)



Les chaines de restauration L-Brands +39%, Darden +31,3% espèrent que le 'lockdown' sera effectivement aussi court que possible, Donald Trump ayant souligné que l'arrêt prolongé de l'économie pourrait faire plus de victimes que le Covid-19.



Le baromètre du stress, le 'VIX', a fortement décroché en cours de séance mais finit peu changé à 61,7 (il n'était pas retombé sous les 70 depuis 10 jours: le VIX demeure 'la' référence pour les programmes de trading algorithmiques.



Dans ce contexte, les indicateurs économiques, forcément très mauvais : l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis chute de -9,1Pts, de 49,6 en février à 40,5 pour mars en estimation flash, niveau le plus bas jamais atteint par la série d'enquêtes, y compris en 2008... et qui est susceptible de révision à la baisse en estimation finale.



Les ventes de maisons neuves aux US ont chuté de -4,4% -avant toutes mesures de confinement en Europe et de quarantaine outre-Atlantique- à 765.000 en rythme annuel (contre 800.000 en janvier) alors que le consensus attendait -1,5%.



Le prix médian des maison s'envole de +7,8% à 345,900$ tandis que le prix moyen des bien en vente s'établit à 403.800$.





