Wall Street : rebond record pour une 3ème séance annuelle

04/01/2019 | 23:00

Wall Street enregistre sa plus forte hausse pour une 3ème séance de l'année depuis janvier 1932, après la pire seconde depuis l'an 2000.

Après la déprime de jeudi, les marchés US succombent à l'euphorie la plus débridée, avec sur certains titres un commencement de panique à la hausse.



Un final, le Nasdaq bondit de +4,25% (à 6.738), +3,3% sur le Dow Jones à 22.430 (+740Pts), +3,4% sur le S&P500 à 2.532.

Et le 'VIX' se détend de -16,4% vers 21,3 contre 25,5 la veille: il a donc ricoché contre la frontière du chaos, soit 26.



Wall Street a célébré tout d'abord la reprise des négociations commerciales sino-américaines (prévues lundi et mardi) à l'initiative de Pékin.

Les opérateurs ont ensuite salué les (très bons) chiffres de l'emploi (NFP) du mois de décembre aux Etats-Unis.

Ils se sont ensuite enthousiasmé pour la conférence conjointe de Ben Bernanke, Janet Yellen et Jérôme Powell Jerome qui en a profité pour affirmer que 'la FED est ouverte à une évolution du rythme de réduction du bilan, si nécessaire',et qu'il est 'très attentif aux chiffres qui paraissent'.

Il précise qu'il n'y a pas de rencontre prévue avec Donald Trump et qu'il ne démissionnerait pas si le Président le demandait'.



En ce qui concerne les chiffres de l'emploi US, ils surpassent de façon spectaculaire les attentes avec un score de +312.000, soit un peu moins de 75% de plus que le consensus des économistes (+180.000 postes non agricoles).

Rappel, le rapport ADP avait fait état 48H auparavant de +271.000 emplois privés, soit bien plus que les 180.000 qui étaient anticipés.



Le taux de chômage remonte de 3,7% à 3,9% alors que de nombreux américains se réinscrivent sur les listes de demandeurs d'emplois.



Le salaire horaire progresse de +0,1$ à 27,48$ et la progression du coût du travail s'établit à +3,2%/an contre +3,1% en novembre.



Sur le front des valeurs, c'est un vrai feu d'artifice du côté des 'biotechs' (+5% en moyenne) avec Regeneron +6,9%, Incyte +6,2%, Alexion +5,8%, Celgene +5,6%...

Rachats à bon compte sur sur AMD +11,4%, Netflix +9,7%, JD.Com +9,4%, Electronic Arts +7,3%, Twitter +7%, Illumina +6,5%, Nvidia +6,4%, Intel +6,1%, Facebook et Microsoft +4,7%, Apple +4,3%...



La remontée de +10Pts des rendements de 1 à 10 ans (2,66%) profite aux banques : Citigroup +4,9%, AMEX +4,5%, Bank of America +4,2%, JP-Morgan +3,7%, Goldman Sachs +3,3%, Wells Fargo +3%...



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.