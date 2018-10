Wall Street : rebond technique en vue en début de séance

19/10/2018 | 14:48

Les futures sur les principaux indices actions américains présagent un rebond technique sur les premiers échanges, au lendemain d'une nouvelle séance difficile à Wall Street (-1,3% sur le Dow Jones, -2,1% sur le Nasdaq).



'En dépit de la volatilité, il est encore très tôt pour parler de risques d'un déclin profond', juge FxPro, soulignant que les indices clés américains trouvent des supports près de leurs moyennes à 200 jours, ce qui prouve selon lui que 'la foi dans la croissance persiste'.



En cours de séance ce vendredi, ne sont attendues que les ventes de logements anciens pour le mois de septembre, que les économistes anticipent en léger repli vers 5,30 millions d'unités en rythme annualisé, après 5,34 millions en août.



Dans l'actualité des valeurs, Procter & Gamble fait part d'un BPA ajusté en augmentation de 3% à 1,12 dollar au titre de son premier trimestre comptable, battant ainsi de trois cents le consensus, aidé par une réduction du taux d'imposition liée à la réforme fiscale.



Honeywell publie un BPA ajusté du troisième trimestre 2018 en hausse de 17% à 2,03 dollars, soit quatre cents de plus que l'estimation moyenne des analystes, pour une marge des segments améliorée de 70 points de base à 19,4%.



A l'occasion de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, American Express déclare tabler désormais sur un BPA ajusté annuel entre 7,30 et 7,40 dollars, contre 6,90 à 7,30 dollars en début d'année, pour des revenus en croissance de 9 à 10%.



