Wall-Street : rebond technique limité après annonce FED+Trump

17/03/2020 | 23:35

Au lendemain de la plus forte baisse des indices US depuis le 19/10/1987 (et la plus forte baisse de l'histoire pour le Nasdaq et le Russel-2000), des acheteurs commencent à se manifester mais les indices effacent moins de la moitié de leurs pertes de la veille.



L'indice Dow Jones a gagné 5,2% (soit 1.050Pts environ contre 3.000 perdus lundi).

Le S&P-500 a repris +6% grâce aux financières et bancaires, à 2.529, le Nasdaq Composite +6,2% à 7.335 points grâce principalement aux semi-conducteurs.



La FED a annoncé qu'elle allait remettre en oeuvre les procédures exceptionnelles utilisées lors de la crise financière de 2008, notamment via une enveloppe de 500Mds$ de 'facilités de crédits' aux entreprises et aux ménages (émission d'emprunt à taux zéro pour refinancer les crédits en cours), plus 500Mds$ de 'repo' pour juguler une potentielle crise de liquidité au quotidien (alors que les 'spreads' se tendent fortement entre les emprunts notés comme 'solides' et le 'high yield'.



C'est Donald Trump qui l'annonce : de l'argent (1.000$) va être directement versé sur le compte des citoyens en état de nécessité avant la fin du mois (c'est l'Helicopter Money qui décolle).

Les taux longs se sont brusquement retendus, le T-Bond '10 ans' de près de +33Pts à 1,07% alors que le '3 mois' se traite toujours autour de 0,25% (sommet de la fourchette 0,00/0,25% depuis lundi).



Du côté des statistiques, la production industrielle des États-Unis a augmenté de 0,6% en février, (selon les données de la Réserve fédérale), au-delà du consensus qui n'anticipait qu'une hausse de 0,4%.



L'embellie dans le secteur manufacturier est plus modeste : elle est de +0,1%, et elle est restée stable en excluant l'aéronautique et équipements automobiles.



Le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie est ressorti en hausse de 0,4Pt, c'est légèrement inférieur de -0,1 par rapport au consensus,

Plus décevant et peut-être un signe précurseur de ralentissement, en amont de la crise du 'Covid19' : les ventes de détail aux Etats-Unis ont diminué de 0,5% en février selon le Département du Commerce.



L'actualité du jour, c'est aussi la chute du baril de 'WTI' en mode 'capitulation' jusque sur 26,6$... un plus bas depuis février 2016 et à 1$ près, au plus bas depuis 17 ans (avril 2003) !

Ce sera surtout, sauf redressement spectaculaire d'ici 10 jours, le pire mois de l'histoire pour le baril en terme de pourcentage de terrain perdu (en termes de destruction de valeur du stock mondial, l'effondrement de l'été 2008 depuis un zénith de 145$ jusque vers 32,5$ en 6 mois demeure insurpassable).



Les producteurs de 'shale oil' les plus endettés (Texas, Dakota du Nord) plongent de nouveau : Noble -19,9%, Apache -18,3%, Devon -14,7%, Oneok -14,1%, Diamond Bak -14%, Marathon -5,9%... mais les 'majors' jugés solides rebondissent, à l'image de Chevron +1,4%, Exxon +6,7%, Firstenergy +16,9% (les investisseurs doivent faire le calcul que certains de leur concurrents vont disparaître au cours des prochains mois).



A l'inverse, la possibilité que le plan de soutien de Trump et de la FED se montrent efficaces a dopé les favoris de Wall Street : Citrix +15,1%, Cognizant +15%, Analog +14,7%, Texas Inst +13,5%, JD.Com +8,8%, Micron +8,4%, MSFT et AMD +8,2%, Paypal +5,6%, Cisco +5,3%, Apple +4,4%



Les valeurs financières redressent également la tête avec Raymond James +14,9%, Travellers +13,3%, Wells Fargo +11,8%, Bank of America +7,5%, JP-Morgan +6,1%...



Les mesure de limitation des rassemblements qui impliquent la fermeture des centres commerciaux et des restaurants a fait plonger Darden -14,8%, L'Brands -13,1%, Khol's -10,8%, Ross Stores -5,9%...



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.