Wall Street, rebondissant après une semaine difficile, ouvre en hausse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York progressait à l'ouverture lundi, rebondissant après plusieurs séances poussives alors que persistent les tensions commerciales et que se profile une salve d'indicateurs.

Vers 13H45 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, grimpait de 0,31% à 25.996,64 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,15% à 7.914,74 points.

L'indice élargi S&P 500 prenait 0,41% à 2.883,57 points.

Ebranlés par la crainte d'une régulation accrue du secteur technologique, la progression des salaires américains et le regain de menaces commerciales, les indices de Wall Street avaient fléchi la semaine dernière, le Dow Jones perdant 0,19%, le Nasdaq 2,55% et le S&P 500 1,02%.

"Le Nasdaq a enregistré son pire début de mois de septembre depuis 2008 avec des investisseurs commencant à récupérer un peu de leur argent après une belle progression des indices (cet été) et de nouveaux records pour le S&P500 et le Nasdaq", a souligné Michael Hewson de CMC Markets.

Mais lundi, "le marché des actions aux Etats-Unis semble prêt à opérer un rebond modeste (...) malgré la montée des tensions commerciales entretenue par le président Trump ce week-end"', a-t-il ajouté.

Le locataire de la Maison-Blanche s'est en effet dit prêt vendredi à taxer toutes les importations chinoises.

Le président américain a aussi dans un tweet prévenu que le prix des produits d'Apple pourraient augmenter en raison des tarifs douaniers plus élevés. L'action du géant de l'informatique, qui doit par ailleurs présenter mercredi les nouvelles versions de son iPhone, reculait de 1,14%.

En dépit des taxes à l'importation déjà en place, l'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis s'est envolé en août au niveau record de 31,05 milliards de dollars selon des chiffres publiés par Pékin samedi.

"Il est difficile d'imaginer face à toutes ces informations que l'économie américaine ne va pas à un certain moment subir un effet sur ses prix au cours des prochains mois", a remarqué M. Hewson. "Mais pour l'instant cela ne semble pas être le cas et les chiffres dévoilés vendredi sur la hausse des salaires américains renforcent la perspective de deux nouvelles hausses de taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Les investisseurs se préparaient par ailleurs à la publication d'une série de statistiques sur l'économie américaine, dont l'indice des prix à la consommation jeudi et les ventes au détail vendredi.

Les investisseurs surveilleront aussi jeudi des réunions de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre.

Le marché obligataire était quasiment stable: le taux à dix ans sur la dette américaine évoluait à 2,940% contre 2,939% vendredi, et celui à 30 ans à 3,098% contre 3,101% à la précédente clôture.

jum/alb/tes