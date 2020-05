New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, au lendemain d'un repli, dans un marché optimiste sur le redémarrage de l'économie américaine et soutenu par plusieurs valeurs technologiques, dont Facebook et Amazon qui ont atteint un nouveau record.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a pris 1,52% à 24.575,90 points et le Nasdaq a gagné 2,08% à 9.375,78 points.

afp/rp