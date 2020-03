Bourse de Wall Street : Wall Street rebondit à l'ouverture

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 981,99 points, soit 4,63%, à 22.182,61 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 5,23% à 2.610,48 points.

Le Nasdaq Composite prenait 5,67% à 7.610,17 points à l'ouverture.

Le Dow et le S&P-500 avaient chuté de près de 10% jeudi, leur plus forte baisse depuis le "lundi noir" d'octobre 1987.

Le sentiment de marché est plus positif vendredi après l'annonce de nouvelles injections de liquidités par la Réserve fédérale et des signes de progrès au Congrès à Washington sur des mesures de soutien à l'économie.

Et la Fed pourrait annoncer dès mercredi prochain un assouplissement supplémentaire de sa politique monétaire après la baisse de taux décidée en urgence il y a dix jours.

Toutes les valeurs du Dow évoluent dans le vert, Boeing s'adjugeant la meilleure performance avec un bond de 9,47%.

Parmi les valeurs bancaires, Bank of America, Citigroup et JPMorgan Chase gagnent entre 9% et 11%.

Dans le secteur du transport aérien, l'un des plus affectés par la chute des derniers jours, United Airlines est en hausse de 7,66%.

La remontée des cours du pétrole profite à Exxon Mobil (+4,03%) et Chevron (+4,25%).

(Marc Angrand)