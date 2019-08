Bourse de Wall Street : Wall Street rebondit à l'ouverture, rassurée par l'accalmie sur le yuan

L'indice Dow Jones gagne 182,62 points, soit 0,71%, à 25.900,36 points dans les premiers échanges et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,84% à 2.868,72 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,98% à 7.802,12 points à l'ouverture.

Wall Street a connu lundi sa pire séance depuis décembre après le franchissement par le yuan, pour la première fois en 11 ans, du seuil symbolique de sept pour un dollar, qui a alimenté les craintes de voir le conflit commercial entre Pékin et Washington se déplacer sur le terrain des changes.

La Banque populaire de Chine (BPC) a toutefois fixé mardi un taux pivot pour le yuan au-dessus du niveau attendu par le marché, ce qui a été interprété comme la marque d'une volonté de stabiliser sa devise.

Dans ce climat d'intensification des tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales, Donald Trump souhaite poursuivre les discussions avec la Chine et Washington prévoit toujours de recevoir une délégation chinoise pour de nouvelles négociations en septembre, a déclaré mardi Larry Kudlow, le principal conseiller économique de la Maison blanche.

Parmi les valeurs industrielles les plus sensibles aux tractations dans le dossier de la guerre commerciale, Boeing avance de 0,80% et Caterpillar de 1,50%.

Du côté des technologiques, Apple reprend 2,03% après avoir perdu plus de 9% sur les trois séances précédentes. Les fabricants de semi-conducteurs sont également entourés: Intel, Nvidia et Advanced Micro Devices gagnent entre 1,40% et 2,02%. L'indice S&P des hautes technologies signe la plus forte hausse sectorielle à l'ouverture avec un gain de 1,56%.

Sur le marché des changes, le yuan reprend environ 0,7% après avoir cédé près de 2,7% en trois jours et touché un plus bas record autour de 7,14 pour un dollar. Le dollar s'apprécie légèrement face à un panier de six autres grandes devises après trois séances de baisse. La monnaie unique abandonne près de 0,28% face au billet vert à 1,1171.

(Édité par Marc Angrand)