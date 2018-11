Wall Street sera fermée jeudi et ouvrira pour une séance écourtée le lendemain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 113,49 points, soit 0,46%, à 24.579,13 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,58% à 2.657,33 points et le Nasdaq Composite prend 1,11% à 6.985,51.

Les grandes valeurs technologiques, sous pression depuis plusieurs séances, reprennent des couleurs: Apple, Amazon, Netflix, Alphabet et Facebook gagnent entre 0,8% et 2,4%.

L'indice S&P du secteur des hautes technologies prend 1,1%.

La hausse plus forte que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage, au plus haut depuis fin juin, et la stagnation des commandes de biens durables hors défense et aéronautique n'ont pas eu de répercussion sur la tendance.

Le dollar, qui avait profité du repli sur les valeurs refuges lundi et mardi, cède 0,21% face à un panier de devises de référence et le rendement des Treasuries à 10 ans évolue autour de 3,07%, en hausse d'environ deux points de bases.

Le marché pétrolier est orienté à la hausse après une chute de près de 7% mardi, un rebond favorisé par la baisse inattendue des stocks de brut américain annoncée par l'Institut américain du pétrole (API). Les investisseurs prendront connaissance à 15h30 GMT des statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA).

Le S&P de l'énergie gagne 0,97%.

(Édité par Marc Angrand)