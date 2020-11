New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini dans le vert lundi à la veille de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, repartant de l'avant après sa pire semaine et son pire mois depuis mars.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,60% à 26.924,46 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 0,42% à 10.957,61 points.

afp/rp