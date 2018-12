Wall Street rebondit après des propos rassurants d'un membre de la Fed

New York (awp/afp) - Wall Street rebondissait vendredi peu après l'ouverture, aidée par des propos du patron de la banque centrale de New York à l'issue d'une semaine chaotique, entre hausse de taux de la Fed et menace de paralysie des administrations fédérales.

Vers 15H30 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 1,67% à 23.242,02 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,85% à 6.583,86 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 1,49% à 2.504,24 points.

La place new-yorkaise s'était fortement repliée jeudi, au lendemain d'une réunion de la Fed, les craintes sur le front économique et monétaire ayant laissé place à un éventuel blocage budgétaire à Washington: le Dow Jones avait perdu 1,99% et le Nasdaq 1,63%.

Après un démarrage en petite hausse, Wall Street a nettement accéléré ses gains vendredi, alors que le président de la banque centrale de New York s'exprimait sur la chaîne de télévision financière américaine CNBC.

La Fed "entend" les inquiétudes du marché, a affirmé John Williams, après que les acteurs de la Bourse ont affiché ostensiblement leur mécontentement face au ton moins accommodant qu'anticipé de la Fed à l'issue d'une réunion mercredi.

Celle-ci a augmenté ses taux directeurs d'un quart de point et suggéré qu'elle les augmenterait deux fois l'an prochain au lieu de trois, au grand dam des acteurs du marché qui espéraient une pause dans le resserrement monétaire en raison d'inquiétudes pour la croissance américaine.

Le Dow Jones a ainsi gagné quelques 260 points pendant que M. Wiliams s'exprimait, ses propos étant interprétés comme la volonté de la Fed de constamment réévaluer la situation et de remettre en question l'idée qu'elle procédera forcément à deux hausses des taux d'intérêt l'an prochain.

Le marché était également aidé par un bond de l'équipementier Nike (+9,95%), qui a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice net trimestriels grossir de 10%.

La forte hausse des indices vendredi matin offrait un répit aux investisseurs à l'issue d'une semaine très difficile.

Ils ont été soumis à une hausse de la volatilité, au plus haut depuis février, favorisant les mouvements d'humeur brutaux.

Sur la semaine, le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq et le S&P 500 étaient sur le point d'afficher un recul hebdomadaire de 4% à 5%, malgré le rebond de vendredi.

'Shutdown'

Outre la Fed, la menace par le président Donald Trump d'une paralysie des administrations fédérales américaines a également pesé sur l'ambiance générale.

La date butoir du "shutdown" est "imminente", ont rappelé les analystes de Charles Schwab, fixée vendredi minuit à Washington (samedi 5H00 GMT).

En cas d'absence de compromis entre les deux chambres du Congrès et la Maison Blanche sur le budget fédéral pour l'année 2019, certaines administrations pourraient devoir fermer et mettre des employés en congé sans solde.

Principale pomme de discorde entre les différents camps: les démocrates du Congrès refusent de financer un mur frontalier avec le Mexique, une promesse de campagne du président américain.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans des Etats-Unis évoluait à 2,798%, contre 2,807% jeudi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,034%, contre 3,048% la veille.

Parmi les valeurs, l'avionneur Boeing avançait de 0,39% après avoir conclu la vente de 50 avions à la compagnie nigériane Green African Airways et de 30 appareils à la Saoudienne flyadeal, pour un montant total de 9,4 milliards de dollars

Goldman Sachs lâchait 0,84%. Le ministre des Finances malaisien veut que la banque américaine paie 7,5 milliards de dollars en compensation des sommes que Goldman Sachs est accusée d'avoir soustraites frauduleusement au fonds souverain 1MDB, a rapporté le Financial Times vendredi.

Le constructeur automobile Ford reculait de 0,83% après avoir procédé à un rappel de 874.000 véhicules pick-up en Amérique du Nord en raison de risques d'incendies.

alb/jum/lth