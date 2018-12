Bourse de Wall Street : Wall Street rebondit après quatre séances de baisse

L'indice Dow Jones gagne 160,85 points, soit 0,74%, à 21.953,05 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,95% à 2.373,53 points et le Nasdaq Composite gagne 1,05% à 6.257,86 points.

Interrogés par journalistes à la Maison blanche, Donald Trump a réaffirmé mardi que le blocage d'une partie de l'administration fédérale américaine durera tant qu'il n'aura pas obtenu satisfaction sur le financement du mur qu'il veut faire construire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Le président américain a également redit que la Réserve fédérale américaine relevait les taux d'intérêt trop rapidement.

En Bourse, l'ensemble des secteurs du S&P sont en hausse, dont celui de la consommation discrétionnaire (+1,77%) et de la distribution (+2,45%) après la publication d'une étude Mastercard montrant que les ventes de fin d'année ont atteint leur plus haut niveau depuis six ans.

Amazon gagne 3,18% après avoir déclaré une saison de fin d'année "record", avec un milliard d'articles expédiés gratuitement via son service Prime aux seuls États-Unis.

Les ventes en ligne des distributeurs traditionnels ont augmenté de 10,2%, laissant penser que leurs investissements importants dans le commerce électronique portent leurs fruits.

Target et Walmart progressent de plus d'environ 2,5% chacun.

Le constructeur de véhicules autonomes Tesla prend près de 3%, soutenu par une note positive de Wedbush qui anticipe une forte demande pour le modèle 3 à partir de 2019.

La séance reste globalement peu animée, en l'absence des marchés européens, fermés au lendemain du jour de Noël. Les places boursières en Europe rouvriront jeudi.

(Laetitia Volga, édité par Juliette Rouillon)