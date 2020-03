Wall Street rebondit au lendemain de sa pire séance depuis 1987

New York (awp/afp) - La Bourse de New York rebondissait mardi à l'ouverture au lendemain de la plus lourde chute en plus de trente ans pour son indice vedette: le Dow Jones prenait 1,90% et le Nasdaq 2,47%.

Wall Street avait encaissé lundi une des pires séances de son histoire alors que la panique face à l'avancée inexorable de la pandémie de coronavirus l'emportait sur les efforts massifs déployés par la banque centrale américaine pour tenter de rassurer les marchés: le Dow Jones Industrial Average s'est effondré de 12,93%, sa plus forte baisse depuis le Lundi noir d'octobre 1987, tandis que le Nasdaq s'est écroulé de 12,32% et que l'indice élargi S&P 500 a plongé de 11,98%.

