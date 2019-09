Wall Street rebondit avec Apple

L'indice Dow Jones a gagné 96,58 points (+0,36%), à 26.916,83. Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 14,94 points (+0,50%), à 2.976,73. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a grimpé de 59,71 points, soit 0,75%, à 7.999,34.

Apple a été de loin le principal moteur de la hausse du Dow Jones avec un gain de 2,35%. Son directeur général, Tim Cook, a déclaré au journal allemand Bild que les ventes des nouveaux iPhone avaient bien débuté tandis que JPMorgan a relevé ses prévisions de ventes du smartphone vedette du groupe à la pomme.

Sur le front des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, Peter Navarro, conseiller à la Maison blanche pour les dossiers liés au commerce international, a qualifié lundi de "fake news" les informations de presse selon lesquelles l'administration Trump envisagerait d'exclure les entreprises chinoises des marchés boursiers américains. Ces informations avaient plombé la séance vendredi à Wall Street.

Le conflit commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales pourrait connaître une accalmie de quelques jours, la Chine étant accaparée par les festivités du 70e anniversaire de la République populaire. Les négociations au niveau ministériel entre les deux pays devraient reprendre autour du 10 octobre à Washington.

Ce conflit sino-américain pèse néanmoins depuis des mois sur la Bourse de New York, dont les principaux indices ont enregistré sur la période juillet-septembre leur plus mauvaise performance trimestrielle de l'année avec des progressions de 1,19% à la fois pour le Dow Jones et pour le S&P-500 et un recul de 0,09% pour le Nasdaq. Ces trois mois ont en outre été marqués par l'inversion d'une grande partie de la courbe des taux aux Etats-Unis et par l'agitation politique à Washington, où Donald Trump est menacé d'une procédure de destitution.

VALEURS

Au-delà d'Apple, qui a tiré le secteur technologique, le laboratoire Merck a gagné 1,53% avec la présentation de données jugées prometteuses pour le Lynparza, son traitement contre le cancer de la prostate, développé avec AstraZeneca.

Le secteur de l'énergie a souffert du repli des cours du pétrole. ExxonMobil a perdu 1,22%, plus forte baisse du Dow.

Parmi les sociétés chinoises cotées à Wall Street qui avaient nettement reculé vendredi, Alibaba a regagné 0,75%, JD.com 1,4% et Baidu 1,53% à la suite des déclarations de Peter Navarro.

INDICATEURS DU JOUR

Aux Etats-Unis, l'indice d'activité industrielle PMI de Chicago est ressorti en baisse et sous le consensus pour septembre, à 47,1, traduisant une contraction.

LA SÉANCE EN EUROPE

Londres exceptée, les principales Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, rassurées par la baisse de l'euro et le rebond de Wall Street, deux facteurs qui leur ont permis d'amplifier leur progression mensuelle. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,66%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans s'est stabilisé à 1,67% après deux séances consécutives de baisse.

CHANGES

Les informations de Reuters sur la révision à la baisse des prévisions de croissance des grands instituts allemands d'études économiques et les premiers chiffres de l'inflation allemande en septembre ont alimenté la baisse de l'euro, tombé sous 1,09 dollar pour la première fois depuis mai 2017.

La monnaie unique est tombée jusqu'à 1,0886 dollar avant de remonter à 1,09. Elle s'est dépréciée de plus de 4% face au billet vert sur l'ensemble du troisième trimestre, sa plus mauvaise performance depuis le deuxième trimestre 2018.

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont terminé lundi en baisse sur le marché new-yorkais Nymex en raison des doutes persistants sur l'économie chinoise et du rétablissement complet de la production saoudienne deux semaines seulement après le bombardement de deux sites pétroliers saoudiens.

Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,84 dollar, soit 3,29%, à 54,07 dollars le baril. Le Brent a cédé 1,13 dollar (-1,83%) à 60,78 dollars le baril.

(Bertrand Boucey pour le service français)