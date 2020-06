Wall Street rebondit avec la Fed et les ventes au détail

La Bourse de New York a nettement rebondi mardi, profitant du soutien sans faille des banques centrales et d'un rebond plus fort qu'attendu de la consommation aux Etats-Unis, des facteurs qui ont pris le pas - au moins temporairement - sur les craintes d'une résurgence de la pandémie de coronavirus.

L'indice Dow Jones a gagné 526,82 points (+2,04%) à 26 289,98.

Le S&P-500, plus large, a pris 58,15 points, soit 1,90%, à 3 124,74.

Le Nasdaq Composite a avancé de 169,84 points (1,75%) à 9 895,87 points.

Après le repli provoqué lundi par la crainte d'une recrudescence de l'épidémie de COVID-19 en Chine et aux Etats-Unis, les marchés ont retrouvé leur allant avec l'annonce par la Réserve fédérale de la mise en oeuvre de son nouveau plan de soutien au marché des obligations d'entreprise () et des informations selon lesquelles Donald Trump préparerait un plan d'investissement dans les infrastructures de 1.000 milliards de dollars (888 milliards d'euros).

Les investisseurs ont aussi applaudi l'annonce d'une hausse sans précédent de 17,7% des ventes au détail aux Etats-Unis en mai, qui confirme la tendance au redémarrage soutenu de l'économie.

"Même si le Covid est dans toutes les têtes, du point de vue des marchés, tout est en train de repartir et ces statistiques solides suggèrent que la reprise est arrivée, plus rapidement qu'on ne l'espérait", note Ryan Detrick, stratège à LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

Aux valeurs, le groupe pharmaceutique Eli Lilly s'est distingué en grimpant de 15,7% après avoir annoncé des résultats positifs d'une étude de phase III sur son traitement contre le cancer du sein Verzenio.

(Stephen Culp, avec Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)