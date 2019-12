Wall Street : rebondit avec les semiconducteurs & pétrolières

05/12/2019 | 08:25

Wall Street a rebondi de 0,5% environ, dans le sillage des semi-conducteurs -toujours à la pointe quand l'appétit pour le risque revient- mais il ne s'agit pas d'une envolée de +1,3 à +1,5% comme ce fut le cas en Europe ce mercredi (mais après un sell-off de -3%).



La séance a été relativement peu volatile car les scores finaux étaient acquis 5Mn après l'ouverture, puis confirmés à la mi-séance... et les indices US n'ont varié de plus de 0,2% dans un sens ou dans l'autre durant plus de 6 heures.



Autre signe encourageant, le pétrole 'WTI' reprend +4% à (vers 58,3$), malgré le mauvais climat qui pèse sur les négociations commerciales sino-US: l'explication vient de la baisse des stocks hebdo de pétrole aux Etats Unis qui ont reculé 3 fois plus que prévu (-4,9Mns de barils contre -1,7 estimé).



Le climat d'aversion au risque semble déjà se dissiper, malgré des chiffres US qui ne sont pas formidables, car les opérateurs semblent avoir accordé un certain crédit au dernier tweet de Trump qui affirme que les négociations commerciales 'se déroulent très bien'... alors que la veille, le même Trump affirmait qu'un 'deal' pourrait ne pas être signé avant les présidentielles de mi-novembre 2020.



Les négociations commerciales sont par ailleurs potentiellement enterrées après l'adoption d'un décret US condamnant l'oppression et la détention de certaines ethnies musulmanes en Chine.



Côté chiffres, rien qui puisse alimenter l'optimisme de Wall Street: le secteur privé américain n'a en effet créé que +67.000 emplois le mois dernier, selon l'enquête mensuelle d'ADP.



Un score inférieur de plus de moitié par rapport à la prévision moyenne des analystes, qui s'établissait à 140.000 (une nette décélération par rapport aux 125.000 d'octobre, chiffre également revu à la baisse).



C'est d'autant plus surprenant que la période Thanksgiving est d'ordinaire caractérisée par de nombreuses embauches (en CDD il est vrai) dans le secteur de la distribution.



Dégradation également de l'activité du secteur non-manufacturier (-1,4Pt) aux États-Unis: l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est établi à 53,9 pour le mois écoulé, contre 54,7 en octobre (bien loin du consensus qui l'attendait quasi stable à 54,5).

Côté valeurs, les pétrolières et les 'semi' (l'indice 'Soxx') ont brillé avec Microchip +5,1%, Analog Devices +3,8%, Western Digital Qualcomm +2,7%, Micron +2,4%, AMD +2%.



Le Nasdaq a également bénéficié de la hausse de +6,2% d'Expedia.



Coté pétrolières, sursaut de EOG et Diamond Bak +4,8%, Concho +4%, Noble +3,9%, Marathon Oil +3,5%, Halliburton +3,2%, Conoco Philips +3%...



