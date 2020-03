Wall Street rebondit grâce aux valeurs tech et pétrolières

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi à l'issue d'une séance en dents de scie, rebondissant au lendemain d'une nouvelle journée difficile, grâce notamment à la bonne forme de valeurs stars de la tech et du secteur pétrolier.

Selon des résultats provisoires à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, s'est apprécié de 0,96%, à 20.090,79 points, après avoir lâché jusqu'à 3,6% en cours de séance. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grimpé de 2,30%, à 7.150,58 points.

afp/rp