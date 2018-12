Wall Street : rechute après l'embellie de la veille

27/12/2018 | 15:20

La Bourse de New York devrait rechuter jeudi au lendemain d'une séance particulièrement vigoureuse, sous le coup d'un regain d'inquiétudes concernant la santé de l'économie mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains perdent 1,5% en moyenne, annonçant un nouvel accès de faiblesse à l'ouverture après les ventes paniques de lundi et vendredi.



Wall Street avait pourtant signé un rebond extrêmement puissant hier, le Dow Jones ayant bondi en une séance de plus de 1000 points, une performance unique depuis la création de l'indice.



Cependant, les questionnements quant à un éventuel ralentissement économique global et les incertitudes entourant l'actuel climat politique à Washington ne se sont pas dissipées avec cet éphémère rebond.



'Les marchés commencent à intégrer le scénario d'un coup de frein au niveau de la croissance mondiale et d'un resserrement des conditions monétaires, dans un environnement politique qui s'avère lui toujours plus complexe', résume un trader.



Après la longue trêve de Noël, les Bourses européennes sont toutes orientées à la baisse ce jeudi, avec des replis qui s'étagent entre 0,5% (Paris) et 2,4% (Francfort).



Le Département américain du Travail a rapporté ce matin avoir dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 22 décembre, un chiffre en baisse de 1000 par rapport à la semaine précédente.



C'est un peu mieux que le consensus de 217.000 qui était attendu par les économistes.



Reste maintenant à prendre connaissance des chiffres des ventes de logements neufs, attendus dans le courant de la matinée.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.