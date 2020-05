Wall Street : rechute en fin de parcours, les FAANG résistent

07/05/2020 | 00:26

Une vision optimiste des choses permettra de conclure à une évolution hésitante -ou contrastée- de Wall Street mais c'est probablement le biais baissier qui l'a emporté -et très nettement en toute fin de séance- avec un Dow Jones en repli de -0,9% à 23.664, un S&P500 en baisse de -0,7%... tandis que le Nasdaq, comme en lévitation depuis 1 mois, continue de sur-performer, avec une gain de 0,51% à 8.885, dans le sillage des incontournables Facebook (+0,7%), Microsoft et Apple (+1%) et Netflix (+2,25%).



La journée a été marquée par la publication de l'enquête mensuelle d'ADP qui dévoile un chiffre jamais vu : -20,236 millions d'emplois perdus dans le secteur privé au mois d'avril (détail de la 'stat' dans un prochaine paragraphe).

Mais Wall Street semblait rassuré de voir ce chiffre ressortir légèrement supérieur à la prévision moyenne des économistes qui anticipaient une perte de 21 millions d'emplois.



Dans le détail, 6 millions d'emplois ont été perdus dans les entreprises de moins de 50 salariés, 5,3 millions dans les entreprises de 50 à 499 salariés et 8,9 millions dans les grandes entreprises.





Sur le FOREX, le Dollar poursuit sa remontée vers 1,0810/E alors que le rendement des T-Bonds se redresse vers 0,715% (+6Pts de base), au plus haut depuis le 15 avril.

D'un point de vue sectoriel, les titres liés au secteur immobilier ont lourdement consolidé dans le sillage du marché obligataire avec Simon Property -8%, Lincoln National et Prudential Financial -7.9%, Vornado Realty Trust -7,5%...

Le S&P500 a subi des dégagements sur le secteur pétrolier avec Occidental -12,5%, Marathon Petroleum -5%, Nal oilwell -4%, Valero -3,3%, Halliburton -3,2%...



Le Nasdaq a vu sa hausse ralentie par United Airlines -5%, Regeneron -3,6%, Electronic Arts -3,5%, Comcast -2,5%, Gilead -2%...



