Wall Street : records absolus pour le S&P500 et le Nasdaq-100

29/10/2019 | 02:00

Pluie de records absolus aux Etats unis ce lundi puisque le S&P500 a établi un nouveau zénith à 3.042 dès les 1ers échanges avant d'en terminer à 3.040Pts (+0,56%).



Le Nasdaq-100 (+1% à 8.140Pts) bat également un record tandis que le Nasdaq Composite (+1%) refranchit de son côté les 8.300 (à 8.335): le plus haut absolu des 8.339 intraday du 26 juillet n'a pas été battu, à 0,05% près.



Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,5%, à 27.090 points, soutenu par des signes d'avancées entre Pékin que Washington sur le front des négociations commerciales: Donald Trump a déclaré qu'un accord pourrait intervenir avant le sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique (APEC) mi-novembre au Chili (ou le climat politique et social demeure chaotique).

Les Etats Unis seraient même sur le point d'exempter de surtaxes douanières 34Mds$ de produits chinois importés (sur les 156Mds$ visés par une hausse le 15 décembre prochain).



Wall Street a donc décidé de ne pas attendre ce que la FED pouvait dire ou décider mercredi: on part du postulat qu'elle ne saurait prendre le risque de décevoir les marchés et qu'elle annoncera une 3ème réduction de taux consécutive... tout en laissant ouverte la possibilité d'opérer une 4ème baisse début décembre.



Bruno Cavalier, le chef économiste d'Oddo BHF, indique 'La baisse totale de points de base est similaire à ce qu'on avait observé en 1995 et 1998, deux épisodes que la Fed a parfois pris comme exemple', rappelle l'analyste.



'Les récentes turbulences sur le marché du repo sont venues rappeler que les conditions monétaires peuvent se durcir quand on s'y attend le moins', fait-il valoir.



Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui paraîtront vendredi, devraient valider a posteriori le scénario d'une baisse des taux de la Fed.



Les économistes attendent en effet seulement 50.000 créations de postes au mois d'octobre.

A noter que pour ses débuts sur le NYSE, le titre 'Virgin Galactic' (un des projets de Richard Branson) s'envolait de +8% vers 12,75$ au bout d'une heure de cotations, mais le titre a fini en léger repli de -0,3%.



Parmi les titres les plus 'travaillés' ce lundi, Microsoft a gagné 2,5% après avoir remporté un contrat de 10Mds$ pour du stockage de données en ligne auprès du Pentagone vendredi soir alors qu' Amazon (+0,9%) était donné favori.



Le pétrole 'WTI' consolide légèrement (-0,6%) mais demeure au contact de ses plus hauts depuis 3 mois, à 55,6$ sur le NYMEX



Tiffany' a pris +31% à 129,7$ (soit 15,6Mds$ de capitalisation) alors que l'offre de LVMH valorise le titre à 120$ (14,4Mds$): la direction du joaillier américain recommande aux actionnaires d'attendre l'avis du conseil d'administration.



Dans un communiqué faisant suite à des récentes rumeurs de marché, le groupe français précise néanmoins qu'il 'n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions puissent aboutir à un accord'.





