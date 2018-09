Wall Street: records du S&P 500 et du Dow Jones, banques en soutien

New York (awp/afp) - A Wall Street, l'indice S&P 500 (+0,58%) et le Dow Jones (+0,86%) évoluaient à des niveaux record jeudi peu après l'ouverture, soutenus par une nouvelle progression des banques et un rebond des valeurs technologiques, faisant progresser le Nasdaq de 0,60%.

La place new-yorkaise avait fini en ordre dispersé mercredi, les valeurs bancaires profitant déjà à plein régime d'une forte tension sur les taux d'intérêt, tandis que les craintes liées à la guerre commerciale continuaient à s'estomper: le Dow Jones avait gagné 0,61% et le Nasdaq avait perdu 0,08%.

afp/buc