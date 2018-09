Wall Street : records mais remaniement indiciel plombe Nasdaq

21/09/2018 | 23:36

Voilà, Wall Street peut éteindre le spots, ranger les boules à facettes: la séance des '4 sorcières' fut une fête (2 records absolus battus), fruit d'intenses préparatifs (avec une série de 10 hausses consécutives) et qui demeurera un cas d'école pour les 'Permabulls'.



Le 3ème trimestre s'achève dans l'allégresse boursière, mais avec tout de même un bémol en ce qui concerne le Nasdaq (-0,5% et -0,25% hebdo).

Le Nasdaq affiche une hausse de +3,5% depuis fin juin, mais elle fait cette fois pâle figure en comparaison de celle du Dow Jones (+0,23% à 26.743 ce vendredi soir, soit +2,2% hebdo) qui cumule un gain de +9,3% dans l'intervalle.



Le S&P500 (quasi stable à 2.929,6 après un record absolu intraday à 2.941Pts) grappille +0,8% sur la semaine mais engrange +8,5% sur le trimestre.



La montée des tensions commerciales avec la Chine profite aux valeurs 'matures' (et industrielles), elle pèse sur les sous-traitants et n'épargne que les valeurs dites de 'croissance', de moins en moins nombreuses et sur lesquelles se ruent les gestions passives (90% de la collecte d'un géant de 'l'asset management' comme Blackrock s'investit dans des ETF et des fonds de réplication indiciels).



La thématique des 'indices' a également joué un rôle majeur pour les 'technos' ces dernières séances puisqu'une catégorie (les télécoms) va disparaître tandis que le secteur 'communication' comptera dès lundi des géants comme Facebook ou Netflix et le secteur 'distribution' accueillera Amazon.



Les hausses ont donc été rares dans la 'tech': Cisco +1,7%, Electronic Arts +1,4%, Broadcom +1,3%.



Les baisse ont affecté les 'GAFA'... et aucune n'a été épargné: Facebook -1,9%, Alphabet -1,8%, Amazon -1,5%, Apple -1,1%. Le Nasdaq a également été plombé par Intel -1,1% puis Incyte -2,5%.

Les marchés obligataires ont été très peu volatils, le rendement des T-Bonds décalant de 0,7Pt de base à 3,07% (soit +7Pts sur la semaine).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.