Wall Street : recul attendu après trois séances de gains

09/08/2019 | 15:21

Wall Street devrait débuter en baisse vendredi matin, le marché marquant une pause après trois séances consécutives de gains pour le S&P 500 et le Nasdaq.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les deux indices new-yorkais cèdent entre 0,4% et 0,7%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



'Après le vif redressement du milieu de semaine, les places boursières reprennent leur souffle, même si la trajectoire haussière demeure toujours bien en place', assure-t-on chez IG.



Le S&P 500 et le Nasdaq Composite avaient réussi à aligner hier une troisième séance d'affilée, celle-ci s'étant avérée encore plus convaincante que les précédentes.



Donald Trump a accordé un répit aux marchés en s'abstenant de menacer la Chine, de réprimander la Fed ou de brandir de possibles sanctions contre l'Europe.



Pékin a de son côté stabilisé le yuan, marquant sa volonté de ne pas franchir la ligne rouge de la parité 'officielle' qu'elle avait elle-même fixé depuis 2008.



Du côté de l'actualité, les publications de résultats se font désormais bien plus rares et les quelques statistiques qui tombent sont de second ordre.



Publiés ce matin, les prix à la production ont augmenté de 0,2% en juillet aux Etats-Unis du fait du renchérissement de l'énergie, mais cette progression s'est avérée conforme aux attentes du marché.



Si les marchés semblent disposés à faire une pause dans l'immédiat, les chartistes s'attendent à une poursuite du rebond des marchés américains.



'Pour l'instant, l'indice S&P 500 est resté bloqué sous les 2940 points, mais à moins d'un retour sous les 2870 points la séquence de points bas plus élevés que les sessions antérieures ('lower highs') que nous connaissons depuis les creux de mardi reste en place', assure IG



Pour le courtier britannique, le S&P peut ainsi viser dans un premier temps les 2960 points avant d'espérer pouvoir rallier le cap des 3000 points.



