L'indice Dow Jones perd 385,65 points, soit 1,54%, à 24.631,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,32% à 2.655,19 points quelques minutes après l'ouverture.

Le Nasdaq Composite abandonne pour sa part 2,18% à 6.875,93 points après avoir chuté lundi de plus de 3%, sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis près d'un mois. Il a touché un peu plus bas depuis le 4 avril dans les premiers échanges.

Les "techs", vulnérables à toute mauvaise nouvelle en raison de leurs valorisations extrêmement tendues, continuent de peser sur la tendance.

Apple, la première capitalisation mondiale, qui a perdu plus de 20% depuis son pic historique atteint début octobre, perd encore 3,47% dans les premiers échanges.

Les distributeurs sont également sanctionnés, notamment Target, qui chute de 11,73% après avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes.

