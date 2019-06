Bourse de Wall Street : Wall Street recule avec les semi-conducteurs et la Chine

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 82,31 points, soit 0,32%, à 26.024,46 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,35% à 2.881,60 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,4% à 7.805,61 points à l'ouverture.

La croissance de la production industrielle chinoise a ralenti à un plus bas de plus de 17 ans en mai, ralentissement qui concerne aussi l'investissement productif et qui témoigne d'un affaiblissement de la demande dans un contexte de guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Les tensions sur le commerce se répercutent aussi sur les résultats des entreprises américaines, qui ont demandé dans une lettre au président américain de mettre fin au conflit avec la Chine.

Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison d'une faiblesse généralisée de la demande liée au contexte d'incertitudes géopolitiques et à l'impact des restrictions à l'export imposées au chinois Huawei, l'un de ses principaux clients.

Le titre Broadcom chute de 7,42%. Ses concurrents Intel Qualcomm, Micron Technology et Nvidia lâchent entre 2% et 3,20%. L'indice du secteur à Philadelphie perd plus de 3%.

Apple, client important de Broadcom, perd 1,62% et compte parmi les fortes baisses de Dow Jones.

Par ailleurs, les indicateurs américains du jour, ressortis très encourageants que ce soit sur la production manufacturière ou les ventes au détail, plaident moins en faveur d'une prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale.

Le dollar est ainsi monté à un plus haut d'une semaine face à un panier de devises internationales et le rendement des Treasuries à dix ans a effacé ses pertes.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)