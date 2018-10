Bourse de Wall Street : Wall Street recule encore à l'ouverture

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 82,66 points, soit 0,31%, à 26.347,91 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,48% à 2.866,49 points et le Nasdaq Composite cède 0,48% à 7,701.20 points.

Les investisseurs s'inquiètent des conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sur l'économie mondiale alors que le Fonds monétaire international a abaissé mardi ses prévisions de croissance mondiale pour 2018 et 2019.

"La prudence gagne du terrain et s'amplifie alors que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ne montre aucun signe de retour en arrière", déclare Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Donald Trump a en effet évoqué mardi la possibilité de relever les droits de douane sur 267 milliards de dollars (232 milliards d'euros) de produits chinois en cas de riposte de Pékin aux dernières barrières commerciales érigées par les Etats-Unis.

Du côté des indicateurs du jour, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté comme prévu de 0,2% en septembre, après un recul inattendu de 0,1% le mois précédent, a annoncé le département du Travail mercredi.

La statistique a eu un impact modéré sur les marchés: le rendement des Treasuries à 10 ans a temporairement accéléré ses gains avant de revenir à son niveau initial de 3,23%.

Le dollar cède 0,11% face à un panier de devises de référence. Dans le même temps, l'euro gagne 0,21% à 1,1513.

(Laetitia Volga avec Shreyashi Sanyal, édité par Blandine Hénault)