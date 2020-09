Bourse de Wall Street : Wall Street recule face aux doutes sur la reprise

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, à nouveau plombée par le recul des valeurs technologiques auquel se sont ajoutées les interrogations sur la solidité de la reprise économique aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,47%, soit 130,4 points, à 27 901,98.

Le S&P-500, plus large, a perdu 28,48 points, soit -0,84%, à 3 357,01.

Le Nasdaq Composite a reculé de 140,19 points (-1,27%) à 10 910,28 points.

Le département du Travail a annoncé une heure avant l'ouverture une baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage mais celles-ci restent près de quatre fois plus élevées qu'au début de l'année.

Et ces chiffres ont conforté les doutes de certains investisseurs après les déclarations mercredi de Jerome Powell, le président de la Fed, sur les signes récents de ralentissement de la reprise et le long chemin qui reste à parcourir avant de retrouver le plein emploi.

"Les investisseurs adorent quand la Fed baisse ses taux, mais si la Fed dit qu'il faut maintenir les taux bas un peu plus longtemps que prévu, les gens commencent à s'inquiéter de l'état de l'économie elle-même", explique Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management.

Le repli général est plus marqué pour les valeurs technologiques, moteur du rebond des six derniers mois. Apple (-1,6%) et Amazon (-2,25%) figurent parmi les plus fortes baisses du S&P 500 et du Nasdaq, qui est entré la semaine dernière en zone de correction.

"La dernière semaine d'août a été incroyable (pour les géants de la tech, NDLR) et je pense qu'on est actuellement dans un scénario rationnel de prise de bénéfices", note Dollarhide.

General Electric s'est distingué contre la tendance en grimpant de 4,4% après les déclarations de son PDG, Larry Culp, selon lesquelles le conglomérat vise un flux de trésorerie libre (free cash-flow) positif au deuxième semestre, grâce entre au redressement des résultats des activités aéronautiques.

(version française Marc Angrand et Jean-Stéphane Brosse)

par Caroline Valetkevitch