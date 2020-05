Bourse de Wall Street : Wall Street recule face aux tensions avec la Chine

La Bourse de New York cède du terrain vendredi au début d'une séance qui devrait être dominée par la prudence avant un week-end prolongé, sur fond de regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 114,24 points, soit 0,47%, à 24.359,88 et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,4% à 2.936,74 et le Nasdaq Composite cède 0,48% à 9.240,72 points.

L'aversion au risque domine sur la majeure partie des marchés financiers mondiaux après l'annonce par la Chine de sa volonté d'imposer de règles en matière de sécurité nationale au territoire semi-autonome de Hong Kong, une démarche condamnée par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo.

La Bourse de Hong Kong a chuté de 5,6% sur la journée, sa pire performance depuis près de cinq ans.

Pékin a par ailleurs renoncé à toute prévision de croissance économique pour cette année, soulignant ainsi les incertitudes persistantes sur l'impact de la crise du coronavirus.

Ces facteurs favorisent la baisse des cours du pétrole et des grandes valeurs de l'énergie, comme Exxon Mobil, qui recule de 1,66% ou Chevron (-1,77%).

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba cède par ailleurs 5,27% malgré la publication de ses résultats trimestriels, supérieurs aux attentes du marché.

A la hausse, le laboratoire Moderna, qui a lancé des essais cliniques d'un candidat vaccin contre le COVID-19, gagne 4,25% après des déclarations d'Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison blanche sur le sujet, jugeant que les premiers résultats constituaient un "bon signe".

Les marchés américains seront fermés lundi, jour férié aux Etats-Unis qui célèbrent le Memorial Day en hommage aux soldats tués à la guerre.

(Marc Angrand)