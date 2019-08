Wall Street : redressement en vue après la dégringolade

06/08/2019 | 15:32

Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin, marquant un rebond après cinq séances de baisse, les investisseurs semblant disposés à effectuer quelques rachats à bon compte après la dégringolade des derniers jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme entre les grands indices avancent de 0,9% à 1,2%, laissant entrevoir un net redressement à l'ouverture.



Cette journée de hausse fait suite à la pire séance de l'année 2019, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants - ayant abandonné plus de 3% hier.



Plus que la correction qui touche le S&P, c'est l'explosion du VIX - qui a doublé en six séances - qui semble particulièrement préoccuper les intervenants.



Le baromètre du stress est passé en quelques jours de la zone de 'complaisance' à la zone 'panique', un basculement rapide qui ne connaît que quelques rares occurrences par décennie.



Certains stratèges en viennent se demander si la guerre commerciale sino-américaine - qui se transforme actuellement en guerre des monnaies - ne serait pas en train de faire trembler le système économique mondial sur ses bases.



'Est-ce la fin du monde tel que nous le connaissons?', s'interroge ainsi Neil Shearing, l'économiste en chef du bureau de recherche londonien Capital Economics.



'Si tel était le cas, cela signifierait que l'accélération des mouvements transfrontaliers de biens, de services, de capitaux et de personnes qui a défini l'économie mondiale ces deux dernières décennies arrive désormais à son terme', souligne l'analyste.



Il n'en faut guère plus pour pousser d'autres professionnels à voir un risque de récession, une perspective qui pourrait bien attirer de nouveau les vendeurs au cours des séances qui viennent.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.