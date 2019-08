Wall Street : redressement prolongé lundi

20/08/2019 | 07:44

La Bourse de New York a prolongé lundi son rebond des deux séances précédentes, sur les espoirs que la Fed vole à sa rescousse cette semaine : le Dow Jones a avancé de près de 1% à 26.135,8 tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de plus de 1,3% à 8002,8.



Les investisseurs analyseront de près les 'minutes' de la réunion des 30 et 31 juillet de la Réserve fédérale, qui seront publiée mercredi, estimant pour l'instant à 94% la probabilité d'au moins deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin 2019.



Le symposium de Jackson Hole, qui réunira à partir de jeudi les principaux banquiers centraux dans le Wyoming, pourrait également leur apporter quelques réponses à propos de la politique monétaire des mois à venir.



Aucune statistique d'importance ne figurait au calendrier ce lundi, et en attendant les rendez-vous de la fin de semaine, les investisseurs saluaient l'espoir de voir les Etats-Unis et la Chine prochainement s'entendre dans le conflit commercial.



'Washington a accepté d'accorder un sursis temporaire au géant chinois des télécommunications, Huawei Technologies, à qui il avait interdit de travailler avec les sociétés américaines', se félicitait ainsi un trader.



Du côté des valeurs, le groupe de cosmétiques Estee Lauder s'est adjugé 12,5% après avoir dépassé les attentes du consensus au dernier trimestre et fourni des prévisions supérieures à ce qu'attendait le marché.



Le groupe de distribution de vêtements masculins Tailored Brands a par contre lâché 7,6%, suite à un accord pour la cession de son activité de vêtements corporatifs pour un total de 62 millions de dollars.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.