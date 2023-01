Wall Street refroidit un peu l'ambiance

C'est un 4 janvier que furent inventés les patins à roulettes, que l'on apprit le décès tragique d'Albert Camus, qu'Antenne 2 diffusa le premier Mac Gyver et qu'eurent lieu les cotations inaugurales en euro à la Bourse de Paris. Coïncidence ? Je ne crois pas. Mais à l'image de cette entrée en matière douteuse honteusement pompée sur Wikipédia, le début d'année sur les marchés actions est sans queue ni tête. Pendant que les Européens se prennent de passion pour les gros losers de l'année 2022, les Américains ont décidé d'être de mauvais poil et les Chinois s'enthousiasment malgré des données économico-sanitaires déprimantes.

Plus sérieusement, Wall Street a clôturé sa première séance de l'année 2023 en baisse. Pas sur ses plus bas, mais en baisse quand même, plombé par une partie de son compartiment technologique et par la totalité de ses pétrolières. Apple a même brièvement vu sa capitalisation passer sous la barre des 2000 milliards de dollars. Ce crime de lèse-pomme est un symbole des craintes des investisseurs sur les conséquences du ralentissement économique qui se dessine cette année. En Europe, les indices ont poursuivi l'ascension démarrée dès le 2 janvier sur certains marchés, mais une partie des gros gains de la mi-journée se sont évaporés à mesure qu'il devenait évident que les investisseurs américains n'avaient pas l'intention de lancer immédiatement les soldes de janvier. On a quand même eu droit à des hausses de 0,4% en France et de 0,8% en Allemagne. Mais c'était la Suisse qui était bouillante, avec un bond de 2,3% pour le SMI, qui a fait contre mauvaise fortune météorologique bon cœur.

Bref, les financiers ont du mal à se décider après avoir marché sur le râteau en 2022. La toile de fond comprend toujours des taux directeurs plus élevés pour combattre l'inflation et des incertitudes sur la croissance économique nées de ce combat, justement.

Attention, j'attaque un moment plus technique. En Europe, les actions n'ont pas l'air tellement chères sur la base des ratios financiers historiques, du moins si l'on part du principe que les analystes ont une bonne vision des résultats qui se profilent cette année. Le PER moyen des actions du vieux continent ressort à 12,9 fois m'apprend AlphaValue, ce qui n'est pas tellement élevé. Toutefois, si l'on retire les banques et ce que le bureau d'études appelle les "cycliques profondes" (soit les titres dont le PER est nettement inférieur à 9, genre Renault ou ArcelorMittal), on se retrouve avec un PER moyen de 15, "qui n'est plus si bon marché". Le plus étonnant peut-être, c'est qu'un an après l'explosion des prix de l'énergie et le début de la hausse des taux, l'impact sur les résultats européens reste invisible, souligne AlphaValue, qui met cette incongruité au crédit du pouvoir sur les prix phénoménal et inattendu de tous les secteurs et à la baisse du dollar. Reste à voir si cela sera encore le cas cette année, entre rebond de l'euro et capitulation potentielle du consommateur.

On revient sur des choses plus généralistes avec un actualité financière assez chargée. Hier, l'inflation allemande de décembre sur la pente descendante et inférieure aux attentes a fait baisser fort l'euro face au dollar. L'inflation française suivra ce matin, avant la publication demain des chiffres pour la zone euro. Dans un autre registre, les températures douces et les craintes sur la croissance mondiale ont mis le pétrole (et le gaz) au tapis, ce qui expliquent le gros coup de mou des actions du secteur de l'énergie et un certain regain de confiance sur les pressions inflationnistes.

Ça s'agite toujours beaucoup en Chine où les autorités envisageraient de prendre de nouvelles mesures pour soutenir les développeurs "trop gros pour faire faillite". Les marchés actions locaux fluctuent au rythme des nouvelles rassurantes ou inquiétantes sur la pandémie. Ces dernières heures, l'optimisme a pris le dessus, même si Pékin a annoncé le report de certains investissements pour créer une filière autonome de semiconducteurs dans le pays, en réponse aux restrictions américaines. Chine enfin, où les décideurs discuteraient d'une levée partielle de l'interdiction d'importation du charbon australien, selon Bloomberg. En synthèse, les investisseurs ont l'air de retenir les éléments pro-croissance pour démarrer l'année : le Hang Seng gagne plus de 2% ce matin. Quelques mots de cryptomonnaies aussi, avec un Sam Bankman-Fried qui a plaidé non-coupable des faits qui lui sont reprochés dans le dossier FTX / Alameda, apparemment pour gagner du temps pour sa défense. En parallèle, les agences fédérales de réglementation bancaire américaines ont publié une déclaration commune pour redire leur prudence vis-à-vis des cryptoactifs.

Sur les marchés d'Asie Pacifique, la baisse de Wall Street plombe la bourse japonaise, où le Nikkei 225 perd 1,4% pour sa première séance de l'année. En Australie, l'ASX s'emploie à gommer son mauvais départ sur un rebond de 1,6%. La Corée rebondit fort, Hong Kong monte, l'Inde baisse et la Chine continentale est à l'équilibre. Ce qui nous ramène à notre entrée en matière du jour : un peu sans queue ni tête. Les indicateurs avancés européens sont haussiers ce matin, dans le sillage de "futures" américains qui montrent de meilleures dispositions que la veille, en attendant une série de données plus tard dans la journée aux Etats-Unis : PMI des services, enquête JOLTS sur les ouvertures de postes en décembre et minutes de la dernière réunion de la Fed.

Les temps forts économiques du jour

Rebelote cette semaine avec la version définitive des indicateurs PMI de décembre des grandes économies mondiales cette fois pour les services. Aux Etats-Unis, il y aura aussi l'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes en décembre (16h00) et les minutes de la dernière réunion de la Fed. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0567 USD. L'once d'or se renforce à 1845 USD. Le pétrole recule, avec un Brent de Mer du Nord à 81,89 USD le baril et un brut léger américain WTI à 76,77 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 3,73%. Le bitcoin flirte toujours avec 16 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

AB Volvo : Oddo BHF passe de surperformance à neutre en visant 200 SEK.

Aker BP : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 335 à 314,60 NOK.

Akzo Nobel : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 79 à 78 EUR.

Boozt : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 65 à 115 SEK.

Capricorn Energy : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 270 GBp.

CVS Group : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 2060 GBp.

Equinor : SpareBank passe de neutre à acheter en visant 390 NOK.

Indivior : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2305 à 2655 GBp.

Lufthansa : AlphaValue passe de vendre à alléger en visant 8,10 EUR.

SCA : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 140 à 149 SEK.

SNP Schneider-Neureither & Partner : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 25 EUR.

Stora Enso : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 17,32 17,94 EUR.

Tullow Oil : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 40 à 36,92 GBp.

UPM : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 39 EUR.

Var Energi : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 45 à 34,42 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Arkema finalise la cession de son activité de produits phosphorés.

Trigano dégage 782,3 M€ de revenus au 1 er trimestre fiscal.

trimestre fiscal. Gaztransport & Technigaz se voit confier par Hudong-Zhonghua Shipbuilding la conception des cuves de six nouveaux méthaniers.

Mersen devient fournisseur de la coentreprise de batteries ACC.

Neoen clôture le financement des premiers 209 MW de son parc éolien de Goyder en Australie.

CGG et TGS lancent la phase II de l'étude multi-clients 3D de Foz do Amazonas au large du Brésil.

Bio-UV prolonge son partenariat avec Veolia Water Technologies & Solutions.

Obiz prend une participation de 12,3% dans Mile.

Carmat réalise la première implantation de son cœur artificiel Aeson.

Diagnostic Medical Systems vise 40 M€ de revenus cette année.

Les revenus locatifs d'Argan en hausse de 6% en 2022.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

La valeur boursière d'Apple passe sous la barre des 2 000 Mds$ pour la première fois depuis 2021.

Microsoft et OpenAI travaillent sur un Bing alimenté par ChatGPT pour défier Google.

Outokumpu boucle la vente de plusieurs filiales de produits longs pour 228 M€.

Tokyo Gas se rapproche d'un accord pour racheter Rockcliff Energy, selon Reuters.

Rivian manque de peu son objectif de production de 25 000 véhicules en 2022.

Viasat conclut la vente de Link 16 à L3Harris pour 2 Mds$.

Nvidia et Foxconn vont construire des plateformes de véhicules autonomes.

Merck KGaA accorde une licence à PDS Biotech pour une thérapie anticancéreuse ciblant les tumeurs.

ADC Therapeutics nomme Mohamed Zaki au poste de directeur médical.

Cisco, Heico, Campbell Soup détachent des dividendes.

Principales publications du jour : Trigano, Grenke… Tout l'agenda ici.