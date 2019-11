Wall Street : regagne du terrain après l'emploi

01/11/2019 | 15:19

Les marchés d'actions américains ont ouvert en nette hausse vendredi après leur repli de la veille, dans la foulée de la publication des chiffres de l'emploi pour le mois d'octobre.



Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,6% à 27.208,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse lui aussi de 0,6%, à 8343,6 points.



L'économie américaine a créé 128.000 emplois, soit bien plus qu'attendu, le mois dernier et le taux de chômage est remonté comme prévu à 3,6%, selon les statistiques officielles publiées ce matin.



Ces chiffres montrent que le marché américain du travail ne connaît toujours pas d'accès de faiblesse, malgré les difficultés récemment rencontrées par le secteur manufacturier.



'La grève chez General Motors est venue fausser le rapport sur l'emploi pour octobre', commentent ce matin les économistes de Commerzbank.



'Malgré cela, ce sont quand même 128.000 nouveaux postes qui ont été créés le mois dernier aux Etats-Unis', ajoute la banque allemande.



'Ces données suggèrent que de nouvelles baisses de taux par la Fed sont peu probables', en déduit Commerzbank.



Tombé à l'instant, l'indice ISM manufacturier a rebondi à 48,3 en octobre contre 47,8 en septembre, mais son niveau toujours inférieur à 50 montre que l'activité manufacturière continue de se contracter aux Etats-Unis, un constat qui -lui - plaide pour de nouvelles baisses de taux.



Du côté des valeurs, ExxonMobil s'adjuge plus de 1,3% après avoir dévoilé un bénéfice net réduit quasiment de moitié au troisième trimestre, mais néanmoins supérieur aux attentes de Wall Street.



Autre poids lourd du secteur pétrolier à publier aujourd'hui, Chevron recule de 1,2% après avoir publié un bénéfice net en baisse de 36% à 2,58 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit 1,36 dollar par action, un niveau inférieur d'une dizaine de cents à l'estimation moyenne des analystes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.