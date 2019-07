Wall Street : regain d'appétit après le G20

01/07/2019 | 15:25

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, soutenue notamment par les valeurs de la technologie, après la trêve commerciale conclue pendant le week-end par les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais bondissent de 1% à 1,8%, annonçant un début de séance en nette progression.



L'issue favorable de la rencontre, samedi, entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ne constitue pas une véritable surprise, mais est néanmoins saluée par un retour de l'appétit pour le risque.



'On peut s'attendre à ce que les pourparlers se poursuivent dans les mois qui viennent, avec comme résultat le plus probable une prolongation du cessez-le-feu actuel', expliquent les équipes d'UBS.



A quelques jours d'Independence Day, les marchés d'actions américains pourraient néanmoins éprouver quelques difficultés à pousser leur rally haussier plus en avant.



Pour mémoire, les grands indices new-yorkais sont tous revenus à proximité de leurs sommets historiques vendredi.



Le Dow Jones - qui vient de signer sa meilleure performance pour un mois de juin depuis 1938 - affiche notamment près de 15% de progression depuis le début de l'année.



Ces bonnes performances poussent certains gestionnaires d'actifs à faire preuve de prudence, comme c'est le cas pour Columbia Threadneedle Investments, qui a décidé de ramener à 'neutre' son exposition aux marchés d'actions.



La société d'investissement invoque, entre autres, les risques liés à un Brexit dans de mauvaises conditions, ainsi qu'une multitude d'avertissements sur l'évolution de la croissance économique.



'Ramener les actions à un positionnement neutre tout en diminuant l'appétit global pour le risque nous semble approprié', justifie Columbia Threadneedle.



Pour le gérant américain, la politique accommodante des banques centrales et la croissance molle, mais non récessionniste, devraient rester favorables aux obligations d'entreprises.



Dans l'immédiat, le mouvement de rotation des actifs post-Osaka devrait néanmoins profiter aux valeurs qui avaient été les plus affectées par le protectionnisme économique, notamment dans le secteur technologique.



