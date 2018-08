Wall Street : regain d'inquiétudes sur la Turquie

15/08/2018 | 16:48

La Bourse de New York subit une sévère rechute mercredi matin, dans un climat d'inquiétudes renouvelées sur la capacité de la Turquie à s'extraire de la crise.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche 1,1% à 25.019,8 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 1,5% à 7753 points.



Wall Street avait réussi à mettre fin à une série de quatre séances consécutives de baisse hier, mais le manque de dynamisme du marché et l'absence de solutions en Turquie laissaient penser que le redressement n'était que de courte durée.



'Ankara a annoncé son intention de doubler les droits de douane sur certains produits américains suite aux sanctions américaines qui avait déjà été prononcées en début de semaine', note un trader.



'A ce regain d'inquiétudes géopolitiques s'ajoutent les résultats décevants publiés par le géant technologique chinois Tencent', souligne-t-il.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,5% en séquentiel en juillet selon le Département du Commerce, un chiffre supérieur au consensus (+0,2%).



Autre bonne surprise, l'indice Empire State de la Fed de New York a progressé ce mois-ci pour s'établir à 25,6, après 22,6 en juillet, alors même que les économistes anticipaient en moyenne une baisse de cet indice à 20.



En revanche, la production industrielle des Etats-Unis n'a augmenté que de 0,1% en juillet selon la Réserve fédérale, là où le consensus espérait une progression de 0,3%.



Côté valeurs, Macy's décroche de plus de 6%, ses résultats trimestriels meilleurs que prévu et le relèvement de ses objectifs annuels ne suffisant pas à rassurer les investisseurs.



A noter que le baril de brut léger américain revient, dans ce contexte d'aversion pour le risque, à des plus bas de deux mois, à 66,4 dollars, en attendant la parution des stocks hebdomadaires de pétrole.



