Wall Street : regain de prudence avant le sommet du G20

30/11/2018 | 15:17

Poussée par la prudence, Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, à quelques heures d'un sommet du G20 qui sera une nouvelle fois dominé par les questions commerciales.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 abandonnent entre 0,3% et 0,5%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Le sommet du G20 - qui se réunit vendredi et samedi à Buenos Aires en Argentine - sera l'occasion de savoir si tensions entre la Chine et les Etats-Unis sont susceptibles de s'apaiser, ou si elles sont au contraire appelées à se détériorer.



'Les opérateurs espèrent l'annonce d'un accord commercial au sommet du G20', indique Florent Delorme, spécialiste des questions macroéconomiques chez M&G.



'Cela fait suite à des déclarations des deux parties faisant état de négociations en cours pouvant déboucher rapidement sur une sortie de la crise', ajoute-t-il.



'Une telle information serait saluée par les marchés', assure le professionnel.



D'après le Wall Street Journal, Washington et Pékin réfléchiraient actuellement à un accord transitoire qui verrait les Etats-Unis geler leurs droits de douane majorés sur les produits chinois en échange d'un certain nombre de contreparties économiques.



Un apaisement des tensions commerciales permettrait sans nul doute aux investisseurs de se préparer à un rally de fin d'année, alors que la Fed commence à manifester une attitude de plus en plus conciliante.



'Les marchés d'actions ont progressé en décembre dans 79% des cas au cours des trois dernières décennies', rappellent ce matin les équipes de Schroders.



En décembre 2017, l'indice S&P 500 avait progressé de 1%, fait ainsi remarquer le gestionnaire britannique.



