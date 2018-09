Wall Street : regain de prudence en attendant l'ISM

04/09/2018 | 15:21

La Bourse de New York devrait reculer mardi en début de séance avant la publication d'un indicateur clé sur la conjoncture américaine et après ses bonnes performances de la semaine écoulée.



Vers 8h15, les contrats à terme sur les grands indices abandonnent autour de 0,3%, signe avant-coureur d'un début de séance plutôt prudent.



Wall Street - qui était restée fermée hier pour cause de 'Labor Day' - avait fini la semaine dernière sur un gain hebdomadaire de 0.7%, portant à quelque 2,2% ses gains sur l'ensemble du mois d'août.



Encore plus spectaculaire, l'indice Nasdaq Composite s'est adjugé pas loin de 6% le mois dernier.



A la suite de la confirmation d'un ralentissement de l'activité manufacturière au sens du PMI, les investisseurs attendent l'indice ISM manufacturier pour le mois dernier, puis les dépenses de construction.



Les marchés d'actions américains ont largement surperformé le reste des places mondiales ces derniers temps, malgré les difficultés de certains pays émergents comme la Turquie ou l'Argentine.



Les investisseurs commencent à s'inquiéter des répercussions des tensions commerciales mondiales, qui pourraient commencer à pénaliser les résultats des grands sociétés américaines, très tournées vers l'export.



Malgré cela, les stratèges de Credit Suisse ont établi un objectif de 3350 points pour l'indice S&P 500 à horizon fin 2019, soit un gain de plus de 11% pour les 16 prochains mois.



'Au cours de l'année écoulée, les résultats des entreprises ont dépassé les attentes, sous l'effet de la réforme fiscale, de la solidité de l'économie, des prix des matières premières et de la vigueur des résultats des entreprises technologiques', rappelle la banque d'affaires.



'S'il est vrai que le marché a pris 8,5% depuis le début de l'année, les cours de Bourse ne sont pas allées aussi vite que la croissance des bénéfices, ce qui fait que les actions se traitent aujourd'hui à un multiple 1,5 point moins cher qu'au début 2018', fait-elle remarquer.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.