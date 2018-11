Wall Street : regain de prudence en attendant la Fed

08/11/2018 | 15:15

Les places boursières américaines devraient ouvrir sur une note de prudence jeudi matin, après avoir signé des scores euphoriques la veille, dans l'attente des annonces de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains perdent entre 0,2% et 0,6%, annonçant un début de séance négatif.



Après déjà trois hausses de taux cette année, le communiqué de la Fed cet après-midi devrait se solder par un maintien des taux directeurs, même si la Réserve fédérale devrait confirmer sa volonté de poursuivre son cycle de resserrement monétaire.



Son président Jerome Powell devrait notamment affirmer que l'économie américaine - suffisamment robuste et sous tension salariale (+3,1% par an) - est en mesure de supporter une nouvelle hausse de taux avant Noël, avant vraisemblablement trois autres en 2019.



'Les investisseurs vont donc étudier avec attention les 300 mots du communiqué final', indiquent les analystes d'Aurel BGC.



'Ils seront sensibles au discours sur la croissance et surtout à la hausse des salaires qui pourrait signaler une résurgence de l'inflation', ajoute le courtier parisien.



Une augmentation des tensions inflationnistes pourraient effectivement pousser la Fed à brider l'inflation via des hausses de taux.



A moins que Jerome Powell et ses collaborateurs ne soient tentés de revoir à la baisse leurs ambitions de durcissement monétaire face aux critiques de Donald Trump ou dans l'hypothèse d'une rechute des marchés d'actions, comme au mois d'octobre.



Reste que la décision de la Fed intervient alors qu'un sentiment favorable souffle de nouveau sur les marchés boursiers.



Hier, Wall Street avait célébré par des scores littéralement euphoriques l'issue des élections de mi-mandat américaines, qui ont donné la Chambre des Représentants aux Démocrates et le Sénat aux Républicains.



Le Dow Jones s'était envolé de 2,1% et le Nasdaq avait repris plus de 2,6%. Concrètement, cela signifie que l'indice technologique a désormais effacé près de 50% de sa baisse automnale.



