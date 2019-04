Wall Street : regain de prudence en attendant les résultats

08/04/2019 | 15:11

Wall Street devrait ouvrir en légère baisse lundi matin, le début imminent de la saison des résultats réveillant quelques inquiétudes ayant trait à la valorisation des sociétés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent entre 0,2% et 0,3%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés sont portés depuis une dizaine de jours par des indicateurs économiques meilleurs que prévu, qui interviennent alors que la Réserve fédérale a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de relever ses taux en 2019.



Dans ses 'minutes' qui seront publiées mercredi, la Fed devrait d'ailleurs maintenir son approche accommodante.



'Le marché haussier ('bull market') est toujours en place et si l'on note effectivement une note de faiblesse en préouverture, la tendance de fond reste globalement favorable', assurent les équipes d'IG.



'On vient d'établir de nouveaux plus hauts annuels pour le S&P 500 et la seule résistance qui se dresse désormais est le record absolu des 2940 points', souligne le courtier britannique.



Les investisseurs doivent toutefois se préparer à la saison des résultats de premier trimestre, dont le coup d'envoi sera donné vendredi par les publications de JPMorgan Chase et Wells Fargo.



Les analystes s'attendent à des bénéfices en baisse de l'ordre de 2% dans leur ensemble.



'On a toujours su que les résultats du premier trimestre seraient compliqués pour les sociétés du S&P 500 en raison d'un effet de base défavorable, de la morosité de l'économie mondiale et de la vigueur du dollar', rappelle-t-on chez Jefferies.



'On peut néanmoins s'attendre à ce que ce repli trimestriel soit éphémère du fait de l'arrivée à terme des effets du 'shutdown' gouvernemental et de la faiblesse de la croissance mondiale', assure le bureau d'études américain.



