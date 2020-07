Wall Street : regain de tension entre Washington et Pékin

24/07/2020 | 15:11

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, poursuivant sa correction de la veille dans un marché toujours inquiet des relations entre les Etats-Unis et la Chine après la décision de Pékin de fermer le consulat américain de Chengdu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,3% et 0,9%, augurant d'un début de séance défavorable.



Le ministère chinois des affaires étrangères a informé aujourd'hui l'ambassade des Etats-Unis en Chine de sa décision de retirer son consentement pour le fonctionnement du consulat américain de Chengdu.



Dans un marché en hausse de 12% sur les trois mois écoulés, cette nouvelle passe d'armes entre les deux premières puissances mondiales devrait servir de prétexte à une poursuite du mouvement de repli entamé la veille.



'Une certaine prudence s'impose au vu du regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine, mais aussi face à la dynamique de la pandémie de Covid et à l'approche de l'élection présidentielle américaine', estime ainsi un trader.



La Bourse de New York avait signé hier une séance de correction que personne n'avait vu venir, avec notamment un 'sell-off' appuyé sur les valeurs dites de croissance, et en particulier les GAFAM.



Les publications trimestrielles continuent par ailleurs d'animer la cote.



Parmi les derniers poids lourds ayant dévoilé leurs comptes, Intel sombre de 14% en cotations avant-Bourse après avoir annoncé que le développement de son processeur de 7 nanomètres avait pris six mois de retard et dévoilé des performances inférieures aux attentes du marché.



American Express a, lui, présenté un bénéfice net en chute de 85% à 257 millions de dollars au titre du deuxième trimestre, soit 29 cents par action, mais les analystes craignaient une perte de l'ordre de 10 cents par action en moyenne.



Enfin, Goldman Sachs a fait part d'un accord de principe avec le gouvernement de la Malaisie, auquel il versera jusqu'à 3,9 milliards de dollars pour mettre un terme à des enquêtes judiciaires et réglementaires dans le cadre du scandale 1MDB.



Les indicateurs du jour, de second plan, ne devraient pas trop influer sur la tendance: les investisseurs attendent notamment les chiffres des ventes de logements neufs.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.