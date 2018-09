Wall Street : rejoue la séance de mercredi, repli pétrolières

06/09/2018 | 23:00

Wall Street finit en ordre dispersé, à l'issue d'une séance qui ressemble à un copier/coller de celle de la veille, avec des scores tout à fait comparables et qui ont peu évolué peu au fil des heures: les jeux étaient faits dès la mi-séance et au final, le Dow Jones finit une fois de plus en hausse (+0,08% à 25.996), le S&P500 cède -0,37% (-0,3% la veille) et le Nasdaq chute de -0,9% à 7.922, dans le sillage de Twitter (-5,9%, suspension permanente du compte Infowars) et Facebook (-2,8%, comme la veille), d'Apple (-1,7%) puis surtout de Micron qui a dévissé de -10%.



Beaucoup de chiffres aujourd'hui et peu d'impact décelable au final (juste un petit mouvement d'humeur à 16H avec les commandes à l'industrie en repli plus marqué que prévu (-0,8% contre -0,6% anticipé).



Les publications ont commencé avec l'enquête ADP : selon les données mensuelles du cabinet de services aux entreprises ADP le secteur privé américain n'a créé que +163.000 au mois d'août.

Ce chiffre est assez nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes de 188.000 et marque un franc recul par rapport aux 217.000 créations de postes de juillet (chiffre révisé de 219.000).



Paradoxalement (et vu l'ADP), le nombre hebdomadaire de demandeurs d'allocations chômage ressort en forte baisse (de -10.000) pour un score de 203.000 qui est tout simplement l'un plus bas depuis 50 ans.



Enfin, la productivité aux États-Unis est confirmée à +2,9% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2018, d'après le Département du Travail (après +2,9% en estimation préliminaire et comme le consensus s'y attendait).

Compte tenu d'une hausse de 1,9% du salaire horaire, l'augmentation de la productivité non agricole s'est accompagnée d'une diminution de 1% du coût unitaire du travail (contre une baisse de 0,9% en estimation précédente).



Côté valeurs, JD.com a enfin rebondi (+3,6%), C.Trip a pris +5,4%, mais c'est à peu près tout à la hausse.

Les replis étaient beaucoup plus brutaux avec KLA -9,7%, Wynn Resort -8,7%, Applied Materials -5,3%, Broadcom -2,5%,



Le S&P500 a été plombé par les 'Biotech' (-2,5% en moyenne) et les valeurs pétrolières (le baril perd -1,2% à 67,9$): Marathon -4%, Hess -3,7%, Newfield -3,5%, Conoco Philips -3,4%, Chevron -3,1%, Apache -2,9%, Nal Oilwell -2,6%, Cabot Oil -2,5%...

Les stocks hebdo de 'brut' se sont contractés de -4,3Mns barils fin août : en revanche, les stocks d'essence progressaient de +1,8Mns barils, le fioul de +3,1Mns barils (l'activité raffinage tourne à plein régime).



